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MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları

ÖSYM duyurusu ardından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. Hava, Kara ve Harp Okulu taban puanları yerleştirme işlemleri sürecinde belirleyici olacak. Yerleştirme başvuru tarihini merak eden adaylar, bir yandan ilgili bölümlerin kaç puanla alım yaptığını merak ediyor. Peki, MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları nasıldı?

MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav süreci ardından taban puanlar ve kontenjanlar merak ediliyor. Aldıkları puan ve sıralamalara göre, yerleştirme başvurusu yapacak olan adaylar Kara, Deniz, Hava harp okulları taban puanlarına odaklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları - 2

TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

KHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı
 2024-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
 2024- MSÜ Sözel Puanı
DHO  2024-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2024-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO  2024-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO  2024-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO  2024-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO  2024-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları - 3

2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2024 MSÜ taban puanları ve kontenjanlarıyla ilgili ayrıntılar henüz ilan edilmedi. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre, taban ve tavan puanlar hakkında fikir sahibi olabilecek.2023 yılında yapılan tercihlere göre hazırlanan taban puanları tablosu https://personeltemin.msb.gov.tr › adresinden paylaşılmıştı.

MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları - 4

ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI

2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

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