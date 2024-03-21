MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları

2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2024 MSÜ taban puanları ve kontenjanlarıyla ilgili ayrıntılar henüz ilan edilmedi. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre, taban ve tavan puanlar hakkında fikir sahibi olabilecek.2023 yılında yapılan tercihlere göre hazırlanan taban puanları tablosu https://personeltemin.msb.gov.tr › adresinden paylaşılmıştı.