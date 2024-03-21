MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları
ÖSYM duyurusu ardından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. Hava, Kara ve Harp Okulu taban puanları yerleştirme işlemleri sürecinde belirleyici olacak. Yerleştirme başvuru tarihini merak eden adaylar, bir yandan ilgili bölümlerin kaç puanla alım yaptığını merak ediyor. Peki, MSÜ 2024 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2023 Erkek - Kadın KHO, DHO ve HHO taban puanları nasıldı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav süreci ardından taban puanlar ve kontenjanlar merak ediliyor. Aldıkları puan ve sıralamalara göre, yerleştirme başvurusu yapacak olan adaylar Kara, Deniz, Hava harp okulları taban puanlarına odaklandı.