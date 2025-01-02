MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı )
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan MSÜ başvuruları 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
2025 MSÜ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve başvurular başladı. 23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvuru da bulunabilecek. Peki, 2025 MSÜ başvuruları nasıl yapılır?