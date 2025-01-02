MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı )

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan MSÜ başvuruları 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı ) - 1

2025 MSÜ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve başvurular başladı. 23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvuru da bulunabilecek. Peki, 2025 MSÜ başvuruları nasıl yapılır?

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MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı ) - 2

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 MSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı ) - 3

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

2025-MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı ) - 4

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti geçtiğimiz yıl 295 TL olarak belirlenmişti.

Bu yıl ise başvuru ücreti 450 TL oldu.

MSÜ 2025 başvuruları başladı: MSÜ başvurusu nasıl yapılır? (MSÜ başvuru kılavuzu ve ÖSYM başvuru ekranı ) - 5

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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