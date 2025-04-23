MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 18 Nisan'da sona eren 2025 MSÜ tercih işleminin ardından, tercihlerini tamamlayan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise mülakat aşaması başlayacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sona eren 2. seçim aşamasıyla birlikte MSÜ mülakatları tamamlanmıştı. Bu yıl MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?