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MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda MSÜ tercihleri gerçekleştirebilecek. Peki, MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri - 1

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde ilan edidi. Sonuç açıklaması ardıdan tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları merak ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri - 2

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.


MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri - 3

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri - 4

Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak.

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