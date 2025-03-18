MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda MSÜ tercihleri gerçekleştirebilecek. Peki, MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde ilan edidi. Sonuç açıklaması ardıdan tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları merak ediliyor.