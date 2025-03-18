MSÜ 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 MSÜ tercih tarihleri

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.





