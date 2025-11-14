MSÜ 2026 sınav ve başvuru takvimi: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ne zaman?

14.11.2025 11:02

NTV - Haber Merkezi

ÖSYM’nin sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte 2026 yılında düzenlenecek MSÜ sınav tarihi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru işlemleri belirlenen tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 yılında uygulanacak MSÜ, DGS, ALES, KPSS, YKS sınav tarihleri açıklandı. Kara, Deniz, Hava harp okullarında eğitim almak isteyen adaylar ise MSÜ sınav tarihlerine odaklanmıştı. Peki MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, açıklanan sınav ve başvuru takvimi

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

 

Başvuru ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacak. Sınav tarihinden 10 gün önce sınav giriş belgeleri de benzer şekilde ais.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.