MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Askeri öğrenci olabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak olan adaylar, gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025 MSÜ başvurularının ne zaman başlayacağı, 23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?