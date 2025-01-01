MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Askeri öğrenci olabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak olan adaylar, gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 1

2025 MSÜ başvurularının ne zaman başlayacağı, 23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 2

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak Perşembe günü başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek. MSÜ başvurularının saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 3

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 MSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 4

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti geçtiğimiz yıl 295 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise yayımlanacak başvuru kılavuzu sonrasında başvuru ücreti belli olacak.

MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 5

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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