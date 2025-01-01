MSÜ başvuru kılavuzu 2025: MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

2025 MSÜ başvurularının ne zaman başlayacağı, 23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?