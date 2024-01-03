MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılacak? 2024 başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Ocak'ta başlayacak olan başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek.