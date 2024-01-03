MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılacak? 2024 başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Ocak'ta başlayacak olan başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek.

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MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu) - 2

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. MSÜ başvuru ücreti bu yıl 295 TL olarak belirlendi. 

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

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MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu) - 3

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'Dden yapılan açıklamada; "2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvuruların 3 Ocak 2024 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu) - 4

2024-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." denildi.

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