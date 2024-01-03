MSÜ başvuruları başladı (2024 MSÜ başvuru kılavuzuyla tarihler belli oldu)

2024-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." denildi.