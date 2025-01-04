MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının ne zaman biteceği, askeri öğrenci olabilme hayaliyle başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2 Ocak tarihinde başlayan MSÜ başvurularının ardından, sınav tarihi gündeme gelecek. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi) - 1

2025 MSÜ başvuruları sürmeye devam ediyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

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MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi) - 2

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sınava başvurular, 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

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MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi) - 3

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti geçtiğimiz yıl 295 TL olarak belirlenmişti.

Bu yıl ise başvuru ücreti 450 TL oldu.

MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi) - 4

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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