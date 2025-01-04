MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

2025 MSÜ başvuruları sürmeye devam ediyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?