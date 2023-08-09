MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakat aşamasını tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakatları 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler, MSÜ fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçları için bekliyor.