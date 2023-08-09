MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakat aşamasını tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum...

MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakatları 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler, MSÜ fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçları için bekliyor.

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MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum - 2

2023 MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçlarını, e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum - 3

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçlarında son durum - 4

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

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