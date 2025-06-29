MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı aday belirleme sınavı ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sürecine çevrildi. Askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday, ikinci aşama olan seçim aşamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, MSÜ 2025 mülakatları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, aday yerleştirme süreci Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 yılı seçim aşamaları da yaz aylarında yapılacak. 2025 temmuz ayından gerçekleşecek olan MSÜ mülakatlarında adaylar fiziki güçlerini test edecek ve parkurdan geçerli puan almaya çalışacak. Peki, 2025 MSÜ mülakatları ne zaman?