MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti

2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, aday yerleştirme süreci Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 yılı seçim aşamaları da yaz aylarında yapılacak. 2025 temmuz ayından gerçekleşecek olan MSÜ mülakatlarında adaylar fiziki güçlerini test edecek ve parkurdan geçerli puan almaya çalışacak. Peki, 2025 MSÜ mülakatları ne zaman?