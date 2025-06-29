MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı aday belirleme sınavı ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sürecine çevrildi. Askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday, ikinci aşama olan seçim aşamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, MSÜ 2025 mülakatları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti - 1

2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, aday yerleştirme süreci Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 yılı seçim aşamaları da yaz aylarında yapılacak. 2025 temmuz ayından gerçekleşecek olan MSÜ mülakatlarında adaylar fiziki güçlerini test edecek ve parkurdan geçerli puan almaya çalışacak. Peki, 2025 MSÜ mülakatları ne zaman?

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MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti - 2

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti - 3

MSÜ MÜLAKATLARI NEREDE?

Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.

MSÜ mülakat tarihleri 2025: MSB MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? Takvim netleşti - 4

MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ 2025

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

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