MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada!

2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSB tarafından yapılacak değerlendirmeye ve ardından sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?