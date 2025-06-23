MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada!
Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yerleşmek isteyen adaylar, 2025 yılı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yürütülen MSÜ tercih süreci 18 Nisan’da sona erdi. Adaylar şimdi sıradaki aşama olan mülakatlar için hazırlık yaparken, sonuçların ilan edileceği tarih araştırılıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB mülakat takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...
2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSB tarafından yapılacak değerlendirmeye ve ardından sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?