MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada!

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yerleşmek isteyen adaylar, 2025 yılı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yürütülen MSÜ tercih süreci 18 Nisan’da sona erdi. Adaylar şimdi sıradaki aşama olan mülakatlar için hazırlık yaparken, sonuçların ilan edileceği tarih araştırılıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB mülakat takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada! - 1

2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSB tarafından yapılacak değerlendirmeye ve ardından sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

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MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada! - 2

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yılların açıklanma tarihlerine bakıldığında tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci yarısında ya da Haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada! - 3

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

MSÜ PERTEM yerleştirme sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'den gelecek açıklamada! - 4

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlara katılacak. Ancak Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılına ait seçim aşaması (mülakat) takvimini henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz yıl Askerî Öğrenci Temini kapsamında yapılan mülakatlar 26 Haziran – 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da MSÜ mülakatlarının Haziran ayının son haftası veya Temmuz ayı başında başlaması öngörülüyor.

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