MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından organize edilecek. 670 bin adayın başvurduğu sınav 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. Sınava katılacak adaylar, kimlik ve güvenlik kontrolü ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır bulunması gerekiyor. Sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki MSÜ saat kaçta başlayacak? MSÜ sınavı kaç saat sürecek? İşte, MSÜ sınav süresi ve sınava ilişkin detaylar…

MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor? - 1

MSÜ sınavına girişte adaylar, geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgesi ile salona kabul edilecek. Sınav binalarına çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kolye, küpe, her türlü delici ve kesici alet kabul edilmeyecek. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde sınav sırasında veya sonrasında bu tür, araç gerek taşıdığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınavda öğrencilere Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Felsefe) Temel Matematik ve Fen Bilimleri soruları yöneltilecek. Peki MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, sınav süresi…

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MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor? - 2

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda adayların sınavdan en az 1 saat önce kimlik kontrolü ve salona giriş işlemleri için hazır bulunmaları gerektiği bilgisi yer alıyor.

MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor? - 3

120 sorudan oluşan sınav 165 dakika sürecek. Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 120 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor? - 4

KURALLARA UYMAYAN ADAYIN SINAVI İPTAL EDİLECEK

Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların konuşmaları, kopya çekmeleri veya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kağıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kağıdının arkalarına yazmaları, birbirlerinden kalem silgi vb. alıp vermeleri, sınavın cevaplanma süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları veya işaretleme yapmaları yasaktır. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor? - 5

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

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