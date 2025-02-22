MSÜ saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı saat kaçta bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından organize edilecek. 670 bin adayın başvurduğu sınav 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. Sınava katılacak adaylar, kimlik ve güvenlik kontrolü ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır bulunması gerekiyor. Sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki MSÜ saat kaçta başlayacak? MSÜ sınavı kaç saat sürecek? İşte, MSÜ sınav süresi ve sınava ilişkin detaylar…
MSÜ sınavına girişte adaylar, geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgesi ile salona kabul edilecek. Sınav binalarına çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kolye, küpe, her türlü delici ve kesici alet kabul edilmeyecek. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde sınav sırasında veya sonrasında bu tür, araç gerek taşıdığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınavda öğrencilere Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Felsefe) Temel Matematik ve Fen Bilimleri soruları yöneltilecek. Peki MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte, sınav süresi…