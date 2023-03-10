MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,



Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,



Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,



Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.