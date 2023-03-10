MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
MSÜ sınav giriş belgelerinin mart ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.