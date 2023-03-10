MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu

kemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen MSÜ'nün (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) yeni tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. Takvime göre, MSÜ sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesine çevrildi. MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur?

MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu - 1

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu - 2

MSÜ sınav giriş belgelerinin mart ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu - 3

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu - 4

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE YAPILMAYACAK

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2023 sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM takvimiyle sınav tarihi duyuruldu - 5

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.

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