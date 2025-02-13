MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı)

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.