MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı)

2025-MSÜ: sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, MSÜ sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı) - 1

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ)  giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru geldi. MSÜ sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

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MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı) - 2

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek

MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı) - 3

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı) - 4

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

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