MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı (ÖSYM AİS MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı)
2025-MSÜ: sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, MSÜ sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru geldi. MSÜ sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgeleri erişime açıldı.