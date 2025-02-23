MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu)
MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. 2025 yılında üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde almak isteyen yüzbinlerce aday, 23 Şubat Pazar günü organize edilen sınavlara katılıyor. Adaylar, sınav puanlarıyla birlikte Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nı tercih edebilecek. 4 yıllık eğitimin yanı sıra 2 yıllık meslek yüksekokulunda da eğitim alınabilecek. MSÜ sınav sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda adaylara 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçlarına göre adaylar farklı bölümleri tercih edebilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında öğrenciler, sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…