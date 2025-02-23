MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu)

MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. 2025 yılında üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde almak isteyen yüzbinlerce aday, 23 Şubat Pazar günü organize edilen sınavlara katılıyor. Adaylar, sınav puanlarıyla birlikte Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nı tercih edebilecek. 4 yıllık eğitimin yanı sıra 2 yıllık meslek yüksekokulunda da eğitim alınabilecek. MSÜ sınav sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim…

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 1

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda adaylara 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçlarına göre adaylar farklı bölümleri tercih edebilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında öğrenciler, sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 2

MSÜ SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılında düzenlenecek sınavların başvuru, sınav tarihi ve sonuç takvimini ilan etti. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 3

MSÜ sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. ÖSYM’nin sosyal medya hesapları veya resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranının aktif olduğu duyurulacak.

Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte öğrenebilecek. MSÜ sonuç ekranında adayların ilgili puan türlerinden elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 4

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN PUANLARI HESAPLANMAYACAK

23 Şubat Pazar günü düzenlenecek sınavlarda adayların uymaları gereken bazı kurallar bulunuyor. Sınav süresince adayların kopya çekmeleri veya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, cevaplarını başka bir kağıda işaretlemesi veya geçirmesi, soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasak olacak. Sınavın düzenini bozacak hareketlerde bulunacak adayların sınavları geçersiz sayılacak.

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 5

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak.

MSÜ sınav sonuçları 2025 tarihi: ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Takvim belli oldu) - 6

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER