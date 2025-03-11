MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 sınav sonuç süreci
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) şubat ayının son haftasında gerçekleşmişti. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. MSÜ 2025 oturumunda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru soruldu.