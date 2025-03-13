MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.



T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın.



Açılan ekranda, MSÜ sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.



Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Adaylara fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, internet üzerinden açıklanan sonuçlar resmi tebligat niteliğindedir.