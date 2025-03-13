MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini kara,deniz, hava harp okullarıyla birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarında askeri olarak almak isteyen adaylar, Şubat ayında gerçekleşen sınavlara katıldı. MSÜ sınav sonuçları osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından duyurulan takvim…
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. MSÜ 2025 oturumunda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru soruldu.