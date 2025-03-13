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MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini kara,deniz, hava harp okullarıyla birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarında askeri olarak almak isteyen adaylar, Şubat ayında gerçekleşen sınavlara katıldı. MSÜ sınav sonuçları osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından duyurulan takvim…

MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ)  81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. MSÜ 2025 oturumunda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru soruldu.

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MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ'den alacakları puanlar doğrultusunda tercihte bulunacak olan adayların gündemin sonuç tarihi var.  ÖSYM takvimiyle MSÜ 2025 sonuç süreci duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan ekranda, MSÜ sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Adaylara fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, internet üzerinden açıklanan sonuçlar resmi tebligat niteliğindedir.

MSÜ sınav sonuçları tarihi 2025: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

MSÜ SINAVINDAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

MSÜ sınavına yalnızca T.C. vatandaşları başvurabilir. MSÜ sınavına başvuru yapmak, yalnızca başvuru sürecinin ilk adımıdır. Sınav sonrası yapılacak olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık muayenesi gibi aşamaları da başarıyla tamamlamak gereklidir.

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