MSÜ sınav tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) sınav tarihi, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?
2025 MSÜ başvurularının ne zaman biteceği, sınava katılım sağlayacak fakat başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ sınav takvimiyle birlikte, başvuruların ne zaman biteceği ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?