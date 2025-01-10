MSÜ sınav tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

2025 MSÜ başvurularının ne zaman biteceği, sınava katılım sağlayacak fakat başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ sınav takvimiyle birlikte, başvuruların ne zaman biteceği ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?