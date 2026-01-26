MSÜ sınav ve başvuru takvimi. 2026 MSÜ başvuruları için son günler
26.01.2026 16:58
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için artık son günlere girildi. Adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilir.
Anadolu Ajansı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihi belli olmuştu.
Başvuruları 5 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için, adaylara son 3 gün uyarısı geldi.
Anadolu Ajansı
MSÜ BAŞVURU EKRANI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.
Sınava başvurular ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak.