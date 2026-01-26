MSÜ sınav ve başvuru takvimi. 2026 MSÜ başvuruları için son günler

26.01.2026 16:58

NTV - Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için artık son günlere girildi. Adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilir.

Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihi belli olmuştu.

 

Başvuruları 5 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için, adaylara son 3 gün uyarısı geldi.

MSÜ BAŞVURU EKRANI 1
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.

 

Sınava başvurular ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak.

2026 MSÜ BAŞVURU SINAV TAKVİMİ 2
Anadolu Ajansı

Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

 

Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

 

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

 

Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025