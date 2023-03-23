ÖSYM MSÜ sınav yeri öğrenme ekranını açtı: MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınav giriş belgeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından nisan ayının ilk haftasında yapılacak MSÜ 2023 sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav yerleri bilgisini içeren MSÜ sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖSYM resmi adresinden yaptığı açıklamada;
"2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir." denildi.
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MSÜ Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.