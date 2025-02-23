MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü 81 ilde düzenleniyor. Sabah saat 10.15’te başlayan oturumlar, 13.00 itibarıyla sona erecek. Oturumdan çıkan öğrenciler ise sınav stresiyle birlikte sınavın nasıl geçtiğini anlamak için diğer adayların yorumlarına gözatıyor. MSÜ sınavında adaylara 120 soru için 165 dakika sınav süresi verildi. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından sorulara ilk yorumlar gelmeye başladı. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, öğrencilerden gelen MSÜ sınav yorumları…

MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları - 1

MSÜ sınav yorumları, sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Askeri üniversitede eğitim almak isteyen 600 binden fazla aday sınava başvuru yaparken Türkiye genelinde oturumlar sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde yapılan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 658 bina ve 30 bin 489 salonda düzenlendi. Öğrenciler, özellikle Türkçe ve Matematik derslerinden gelecek soruların zorluk ve kolaylık derecesini merak ediyordu. Daha önceki yıllarda düzenlenen sınavlarda ise Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerin soruları göreceli olarak daha kolay olarak ifade edilmişti. Peki MSÜ sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınavdan çıkan öğrencilerden ilk yorumlar…

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları - 2

2025 MSÜ SINAV YORUMLARI 

“Beni en çok Türkçe dersinden gelen paragraf soruları zorladı. Coğrafya ve Felsefe soruları bana daha kolay geldi diyebilirim”

“Sınav süresi beklediğimden daha hızlı geçti. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik testlerini yetiştirdim. Fizik ve biyoloji soruları için sınav süresi yetmedi”

“Beklediğim gibi bir sınav oldu. Soruları çözmeye en çok güvendiğim Türkçe’den başladı. Matematik soruları, Türkçe’ye göre daha kolaydı”

MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları - 3

“ En çok çalıştığım Tarih alanından gelen sorular beni çok zorladı. Onun dışında diğer testler kolaydı”

“Bazı sorular bana çok uzun ve karmaşık geldi. Ama genel olarak sınavım iyi geçti”

MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları - 4

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra ÖSYM, tercih takvimini paylaşacak. Sınavdan elde edilen puanlar doğrultusunda adaylar Kara, Harp ve Deniz Harp Okulları’nı tercih edebilecek. 

MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları - 5

MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULDU


TÜRKÇE: 40 SORU

TARİH: 5 SORU

COĞRAFYA: 5 SORU

FELSEFE:5 SORU

DİN KÜLTÜRÜ: 5 SORU

TEMEL MATEMATİK: 40 SORU

FİZİK: 7 SORU

KİMYA 7 SORU

BİYOLOJİ 7 SORU

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