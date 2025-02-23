MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü 81 ilde düzenleniyor. Sabah saat 10.15’te başlayan oturumlar, 13.00 itibarıyla sona erecek. Oturumdan çıkan öğrenciler ise sınav stresiyle birlikte sınavın nasıl geçtiğini anlamak için diğer adayların yorumlarına gözatıyor. MSÜ sınavında adaylara 120 soru için 165 dakika sınav süresi verildi. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından sorulara ilk yorumlar gelmeye başladı. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, öğrencilerden gelen MSÜ sınav yorumları…
MSÜ sınav yorumları, sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Askeri üniversitede eğitim almak isteyen 600 binden fazla aday sınava başvuru yaparken Türkiye genelinde oturumlar sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde yapılan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 658 bina ve 30 bin 489 salonda düzenlendi. Öğrenciler, özellikle Türkçe ve Matematik derslerinden gelecek soruların zorluk ve kolaylık derecesini merak ediyordu. Daha önceki yıllarda düzenlenen sınavlarda ise Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerin soruları göreceli olarak daha kolay olarak ifade edilmişti. Peki MSÜ sınav soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte, sınavdan çıkan öğrencilerden ilk yorumlar…