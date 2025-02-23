MSÜ sınav yorumları 2025: ÖSYM MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri yorumları

2025 MSÜ SINAV YORUMLARI

“Beni en çok Türkçe dersinden gelen paragraf soruları zorladı. Coğrafya ve Felsefe soruları bana daha kolay geldi diyebilirim”



“Sınav süresi beklediğimden daha hızlı geçti. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik testlerini yetiştirdim. Fizik ve biyoloji soruları için sınav süresi yetmedi”



“Beklediğim gibi bir sınav oldu. Soruları çözmeye en çok güvendiğim Türkçe’den başladı. Matematik soruları, Türkçe’ye göre daha kolaydı”