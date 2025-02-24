MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj puanı var mı? MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor?
Üniversite eğitimlerini askeri üniversitede Kara, Deniz, Hava gibi Harp okulları ve 2 yıllık meslek yüksekokullarında sürdürmek isteyen binlerce aday MSÜ oturumlarında ter döktü. 23 Şubat tarihinde düzenlenen sınavın ardından ÖSYM tarafından cevap anahtarı açıklandı. Puan hesaplaması yapmaya başlayan adaylar ise netlerini öğrenerek tercih edebilecekleri alanları araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi, her yıl yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları yenileniyor. Erkek ve kadın adaylar arasındaki taban puanlar farklılık gösteriyor. Peki MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı? İşte, sınava ilişkin merak edilen soruların yanıtları…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün tamamlandı. Sınavdan çıkış yapmaya başlayan adaylar ise puan hesaplaması yapmaya başladı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve 2 yıllık Meslek yüksekokulları alım yaparken sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerini dikkate alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj var mı? İşte, detaylar…