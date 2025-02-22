MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak?

23 Şubat Pazar günü düzenlenecek sınava 600 binden fazla aday başvuru yapılırken sınav için geri sayım başladı. 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. MSÜ sınavı saat 10.15’te başlarken adayların sınavların yapılacağı merkezlerde en az 1 saat önce hazır bulunması gerekiyor. Sınava katılmaya hazırlanan adaylar ise yanında getirmeleri gereken eşyaları merak ediyor. Peki MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? MSÜ sınav giriş belgesi renksiz olur mu? İşte, sınava ilişkin bilgiler…

MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak? - 1

MSÜ sınavına katılan adayların geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınavın düzenleneceği okulda bulunması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi olmayan veya sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Adayın nüfuz cüzdanında veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olması zorunlu olurken fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınava alınmayacak. Sınava girerken adayların çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, broş gibi her türlü takıyı çıkarmaları gerekmektedir. Para, basit anahtarlar, ulaşım kartı, basit tel toka gibi eşyalarla sınava girilebilecek. Peki MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? İşte, adayların yanında bulundurması gereken eşyalar…

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak? - 2

MSÜ SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

23 Şubat Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen MSÜ’de adayların kalem ve silgi getirmelerine gerek bulunmuyor. Kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi ihtiyaçlar ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak? - 3

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesinin yanlarında olmasının zorunluğu olduğu bilgisi yer alıyor. Adaylar sınav girşi belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden edinebilirken  sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini renkli veya siyah-beyaz (renksiz) olarak kullanabilirler.

MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak? - 4

ADAYIN BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;
anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 16 makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak? - 5

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri yasaktır.

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