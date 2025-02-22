MSÜ sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? MSÜ sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olacak?
23 Şubat Pazar günü düzenlenecek sınava 600 binden fazla aday başvuru yapılırken sınav için geri sayım başladı. 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. MSÜ sınavı saat 10.15’te başlarken adayların sınavların yapılacağı merkezlerde en az 1 saat önce hazır bulunması gerekiyor. Sınava katılmaya hazırlanan adaylar ise yanında getirmeleri gereken eşyaları merak ediyor. Peki MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? MSÜ sınav giriş belgesi renksiz olur mu? İşte, sınava ilişkin bilgiler…
MSÜ sınavına katılan adayların geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınavın düzenleneceği okulda bulunması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi olmayan veya sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Adayın nüfuz cüzdanında veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olması zorunlu olurken fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınava alınmayacak. Sınava girerken adayların çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, broş gibi her türlü takıyı çıkarmaları gerekmektedir. Para, basit anahtarlar, ulaşım kartı, basit tel toka gibi eşyalarla sınava girilebilecek. Peki MSÜ sınavında kalem ve silgi verilecek mi? İşte, adayların yanında bulundurması gereken eşyalar…