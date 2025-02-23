MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

23 Şubat tarihinde düzenlenen sınava katılan adayların, uyması gereken bazı kurallar bulunuyor. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için;



Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,



Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp

kodlaması,



Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken

tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam

etmemesi,



Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav

görevlilerine teslim etmesi,



Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.



