MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı?
2 yıllık ve 4 yıllık üniversite eğitimlerini Milli Savunma Üniversitesi’nde almak isteyen öğrenciler, bugün düzenlenen oturumlara katıldı. Sınavın sona ermesinin ardından puan hesaplama yapmaya hazırlanan adaylar ise MSÜ’de başarılı olmaları için almaları gereken puanı araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi, her yıl yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları yenileniyor. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Meslek Yüksekokulu’nun alım yaptığı erkek-kadın puanlar farklılık gösteriyor. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır? MSÜ’de baraj var mı, kaç net gerekiyor? İşte, sınava ilişkin bilgiler…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün tamamlandı. Sınavdan çıkış yapmaya başlayan adaylar ise puan hesaplaması yapmaya başladı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve 2 yıllık Meslek yüksekokulları alım yaparken sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerini dikkate alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj var mı? İşte, detaylar…