MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı?

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite eğitimlerini Milli Savunma Üniversitesi’nde almak isteyen öğrenciler, bugün düzenlenen oturumlara katıldı. Sınavın sona ermesinin ardından puan hesaplama yapmaya hazırlanan adaylar ise MSÜ’de başarılı olmaları için almaları gereken puanı araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi, her yıl yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları yenileniyor. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Meslek Yüksekokulu’nun alım yaptığı erkek-kadın puanlar farklılık gösteriyor. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır? MSÜ’de baraj var mı, kaç net gerekiyor? İşte, sınava ilişkin bilgiler…

MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı? - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün tamamlandı. Sınavdan çıkış yapmaya başlayan adaylar ise puan hesaplaması yapmaya başladı. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve 2 yıllık Meslek yüksekokulları alım yaparken sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerini dikkate alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Peki MSÜ kaç puanla kazanılır, baraj var mı? İşte, detaylar…

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MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı? - 2

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına bu yıl 600 binden fazla başvuru yapıldı. Sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl alım puanları farklılık gösteriyor. MSÜ’de herhangi bir baraj uygulaması bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve diğer okulların alım yaptığı en düşük puanlara görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı? - 3

SONUÇLAR 18 MART’TA DUYURULACAK

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? 2025 MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, baraj var mı? - 4

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

23 Şubat tarihinde düzenlenen sınava katılan adayların, uyması gereken bazı kurallar bulunuyor. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için;

Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken
tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam
etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

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