MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden kendilerine yöneltilen soruların doğru cevaplarını temel soru kitapçığı ile birlikte sorgulayabilecek. MSÜ temel soru kitapçığına adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak. İşte, MSÜ soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 1

MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak  puan hesaplaması yapacak.  İşte, MSÜ soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 2

MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 3

SINAV SONUÇLARI 18 MART’TA DUYURULACAK

23 Şubat tarihinde tamamlanacak oturumların ardından değerlendirme işlemleri başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sonuçlarla ilgili duyuru için ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 4

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK

MSÜ sınav kuralları, adayların sınava katılırken yanlarında bulundurdukları sınav giriş belgesi üzerinde bulunuyor. Adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya vermeleri-almaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları, soru ve cevapları başka kağıda aktarması, kalem, silgi vb. alışverişte bulunması, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okuması, cevap seçeneklerini işaretlemesi ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunması yasaktır. Kurallara uymadığı tespit edilerek tutanak tutulan adayların sınavları geçersiz sayılır.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 5

SINAVLARDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı, puan hesaplamasınd agötürecek. Optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek sınavlarda her alt test için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Adayların alt testleri için birer standart puan belirlenecek. Adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgi testten aldığı ham puan tespit edilecek.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı - 6

PUAN TÜRLERİ HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

MSÜ Sayısal: Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %30, Sosyal Bilimler %10

MSÜ Eşit Ağırlık: Türkçe %35 , Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %20

MSÜ Sözel: Türkçe %35 , Temel Matematik %20 , Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %35

MSÜ GN: Türkçe %33 , Temel Matematik %33, Fen Bilimleri %17 , Sosyal Bilimler %17

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