MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden kendilerine yöneltilen soruların doğru cevaplarını temel soru kitapçığı ile birlikte sorgulayabilecek. MSÜ temel soru kitapçığına adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak. İşte, MSÜ soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…
MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak puan hesaplaması yapacak. İşte, MSÜ soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı