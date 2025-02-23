MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı: MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak puan hesaplaması yapacak. İşte, MSÜ soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı