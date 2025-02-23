MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı

MSÜ soruları ve cevap anahtarı için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. 81 ilde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavları sorunsuz sürüyor. Adaylara 120 sorudan oluşan testler için 165 dakika sınav süresi verildi. Lisans eğitimini askeri üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler ise sınavlarda ter döktü. Adaylar, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını MSÜ cevap anahtarı ile öğrenebilecek. Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından gelen soruların doğru yanıtları, cevap anahtarında A,B,C,D ve E seçenekleriyle yer alacak. Peki MSÜ soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, osym.gov.tr MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 1

MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak  puan hesaplaması yapacak. Peki 2025 MSÜ soruları ve cevap kitapçığı açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MSÜ A-B cevap anahtarı bilgisi…

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 2

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde düzenlendi. Sabah saat 10.15’te başlayan oturum, 165 dakika sürerken adaylar, 13.00 itibarıyla sınavdan çıkış yapmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) genellikle geniş kapsamlı düzenlenen sınavların ardından cevap anahtarını bir (1) gün sona adayların erişimine açıyor. MSÜ soruları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 3

MSÜ cevap anahtarının 24 Şubat Pazartesi günü en geç saat 13.00’a kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor. ÖSYM’den konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 4

MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025, ais.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında Tarih (5), Coğrafya (5), Felsefe (5), Din Kültürü (5), Felsefe (5), Temel Matematik (40), Fizik (7), Kimya (7) ve Biyoloji (6) testlerinden karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını görüntüleyebilecek. MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’u adaylarla paylaşılacak. Adayların temel soru kitapçığını görüntüleme süreci yaklaşık 10 gün boyunca sürecek.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 5

SINAV SONUÇLARI 18 MART’TA DUYURULACAK

23 Şubat tarihinde tamamlanacak oturumların ardından değerlendirme işlemleri başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sonuçlarla ilgili duyuru için ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 6

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK

MSÜ sınav kuralları, adayların sınava katılırken yanlarında bulundurdukları sınav giriş belgesi üzerinde bulunuyor. Adayların sınav esnasında konuşmaları, kopya vermeleri-almaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıdı kullanmaları, soru ve cevapları başka kağıda aktarması, kalem, silgi vb. alışverişte bulunması, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okuması, cevap seçeneklerini işaretlemesi ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunması yasaktır. Kurallara uymadığı tespit edilerek tutanak tutulan adayların sınavları geçersiz sayılır.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 7

SINAVLARDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı, puan hesaplamasınd agötürecek. Optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek sınavlarda her alt test için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Adayların alt testleri için birer standart puan belirlenecek. Adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgi testten aldığı ham puan tespit edilecek.

MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı - 8

PUAN TÜRLERİ HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

MSÜ Sayısal: Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %30, Sosyal Bilimler %10

MSÜ Eşit Ağırlık: Türkçe %35 , Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %20

MSÜ Sözel: Türkçe %35 , Temel Matematik %20 , Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %35

MSÜ GN: Türkçe %33 , Temel Matematik %33, Fen Bilimleri %17 , Sosyal Bilimler %17

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