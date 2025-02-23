MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı

MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak puan hesaplaması yapacak. Peki 2025 MSÜ soruları ve cevap kitapçığı açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MSÜ A-B cevap anahtarı bilgisi…