MSÜ soruları ve cevap anahtarı 2025 osym.gov.tr açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları sorgulama ekranı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. 81 ilde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavları sorunsuz sürüyor. Adaylara 120 sorudan oluşan testler için 165 dakika sınav süresi verildi. Lisans eğitimini askeri üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler ise sınavlarda ter döktü. Adaylar, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını MSÜ cevap anahtarı ile öğrenebilecek. Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından gelen soruların doğru yanıtları, cevap anahtarında A,B,C,D ve E seçenekleriyle yer alacak. Peki MSÜ soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, osym.gov.tr MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı
MSÜ cevap anahtarı sorgulama ekranı, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinde kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarına cevap anahtarıyla ulaşabilecek. Sınavın değerlendirilmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar, sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak. Sınav sonuçları öncesinde adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıyla birlikte tahmini olarak puan hesaplaması yapacak. Peki 2025 MSÜ soruları ve cevap kitapçığı açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MSÜ A-B cevap anahtarı bilgisi…