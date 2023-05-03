MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ardından taban puanlara yönelik araştırmalar hız kazandı. Puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecek. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖABS) sonuçlarının açıklamasının ardından pek çok aday 2023 MSÜ taban puanlarına yönelik araştırmalar başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 2

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2023-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 3

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri ilan edildi.

MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 4

2023 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 5
MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı - 6
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