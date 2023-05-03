MSÜ taban puanları (Kara, Hava, Deniz Harp Okulu) açıklandı mı? 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖABS) sonuçlarının açıklamasının ardından pek çok aday 2023 MSÜ taban puanlarına yönelik araştırmalar başladı.
Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2023-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.
2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri ilan edildi.
2023 MSÜ taban puanları listesi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;