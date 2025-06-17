MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç sürecine ilişkin bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.