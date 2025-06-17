MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç sürecine ilişkin bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

PERTEM MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 3

Geçtiğimiz yıl 2024 MSÜ tercih sonuçları, tercihler 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 4

MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

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