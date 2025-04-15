MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, 18 Nisan'da tamamlanacak olan MSÜ tercih sürecinin sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. 18 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre MSÜ tercihlerini tamamladı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması tarihi belli oldu mu?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MSÜ tercihlerinin tamamlanmasına az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakatlar için hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenecek. Mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar MSÜ 2. seçim aşamasına katılım sağlayacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması tarihi belli oldu mu?