MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, 18 Nisan'da tamamlanacak olan MSÜ tercih sürecinin sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. 18 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre MSÜ tercihlerini tamamladı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması tarihi belli oldu mu?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu? - 1

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MSÜ tercihlerinin tamamlanmasına az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakatlar için hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenecek. Mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar MSÜ 2. seçim aşamasına katılım sağlayacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması tarihi belli oldu mu?

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu? - 2

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu? - 3

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması (mülakat) tarihi belli oldu mu? - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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