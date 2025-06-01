MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler şimdi MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, tercih işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden alındı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini tamamladı. Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?