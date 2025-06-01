MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler şimdi MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yapılacak yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı - 1

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, tercih işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden alındı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini tamamladı. Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu.

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı - 3

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ personeltemin yerleştirme sonuçları ekranı - 4

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;

“Tercihinizi yaparken tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğünün belirleyeceği tarihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi UNUTMAYINIZ.”

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