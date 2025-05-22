MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait Personel Temin adresi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercih sonuçları duyurusuyla birlikte, adaylar 2025 yılı tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler ikinci seçim aşamasına yani mülakatlara çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?