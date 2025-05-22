MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden uygulanan MSÜ sınavının tamamlanması ve sonuçlar açıklandı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre ise tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak MSÜ tercih sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi - 1

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait Personel Temin adresi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercih sonuçları duyurusuyla birlikte, adaylar 2025 yılı tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler ikinci seçim aşamasına yani mülakatlara çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları için gözler artık Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'na çevrildi. Geçmiş yıllardaki açıklanma tarihlerine bakıldığında, tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi - 3

Bu doğrultuda 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi duyuru geldiğinde, adaylar sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi - 4

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, adayın çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri yer alacak.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi - 5

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama seçim süreci olan fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu işlemleri için çağrılacak. Bu süreçte adayların MSB tarafından belirlenen sağlık ve spor kriterlerini karşılaması gerekecek.

DAHA FAZLA GÖSTER