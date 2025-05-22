MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSB MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden uygulanan MSÜ sınavının tamamlanması ve sonuçlar açıklandı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre ise tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak MSÜ tercih sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait Personel Temin adresi üzerinden yapılacak olan MSÜ tercih sonuçları duyurusuyla birlikte, adaylar 2025 yılı tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler ikinci seçim aşamasına yani mülakatlara çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?