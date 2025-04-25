MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve sonuçların duyurulmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.18 Nisan'da sona eren 2025 MSÜ tercih işleminin ardından, tercihlerini tamamlayan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise mülakat aşaması başlayacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sona eren 2. seçim aşamasıyla birlikte MSÜ mülakatları tamamlanmıştı. Bu yıl MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?