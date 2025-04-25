MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sona eren 2. seçim aşamasıyla birlikte MSÜ mülakatları tamamlanmıştı. Bu yıl MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?