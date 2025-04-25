MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve sonuçların duyurulmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.18 Nisan'da sona eren 2025 MSÜ tercih işleminin ardından, tercihlerini tamamlayan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise mülakat aşaması başlayacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında - 1

2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sona eren 2. seçim aşamasıyla birlikte MSÜ mülakatları tamamlanmıştı. Bu yıl MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB MSÜ mülakat tarihleri açıklandı mı?

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında - 2

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının sona ereceği tarihe çevrildi.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında - 3

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025 MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu? Gözler MSB sonuç ekranında - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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