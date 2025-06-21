MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında tercihler Mayıs ayında yapılmış ve sonuçlar 11 Haziran’da duyurulmuştu. Bu yıl da sonuçların Haziran ayı içinde, özellikle Haziran sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



