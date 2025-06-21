MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerini geride bırakan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçları için, gözünü Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek duyuruya odaklandı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi? - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinin 24 Mart – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmasının ardından, adaylar en çok MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunu araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında tercihler Mayıs ayında yapılmış ve sonuçlar 11 Haziran’da duyurulmuştu. Bu yıl da sonuçların Haziran ayı içinde, özellikle Haziran sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi? - 3

Son gelişmelere göre, sonuçlar saatiyle birlikte Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden yayınlanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi? - 4

SONRAKİ SÜREÇLER

Yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine çağrılacak. Geçen yıl bu aşamalar haziran sonu – temmuz başı arasında tamamlanmıştı. Bu yıl da takvim benzer şekilde ilerleyebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER