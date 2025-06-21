MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerini geride bırakan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçları için, gözünü Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek duyuruya odaklandı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Pertem 2025 MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinin 24 Mart – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmasının ardından, adaylar en çok MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunu araştırıyor.