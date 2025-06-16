MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi yaklaşırken gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç sürecine çevrildi. Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

PERTEM MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Geçtiğimiz yıl 2024 MSÜ tercih sonuçları, tercihler 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

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