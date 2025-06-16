MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi yaklaşırken gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuç sürecine çevrildi. Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.