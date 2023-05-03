MSÜ tercih tarihleri açıklandı: 2023 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? (MSB Personel Temin tercih ekranı)

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2023-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir.