MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor?

Hava Harp Okulu adayları için kadın-erkek boy sınırı 165-190 cm (dâhil) arasında olacak.



Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek adaylar için 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın adaylar için de 160-200 cm (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacak.



Boy-kilo sınırına uymayanları adaylarıkları noktalanacaktır.