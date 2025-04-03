MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi sınav aşaması 23 Şubat günü gerçekleştirildi ve adayların tercih işlemleri başladı. Adaylar Harp Okulları kapsamında; Kara Harp Okulu (KHO), Deniz Harp Okulu (DHO), Hava Harp Okulu (HHO), Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercihlerini 24 Mart tarihinden itibaren yapıyor. 2025 MSÜ tercileri ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 MSÜ öğrenci temini gerçekleştiriliyor. Alımlar; KHO, DHO, HHO, SG ve MYO bölümlerinde yapılacak. Tercih aşamasını geçen adaylar arasından ikinci seçim bölümüne geçenler MSB tarafından duyurulacak. İşte, tercihler için son tarih...