MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi sınav aşaması 23 Şubat günü gerçekleştirildi ve adayların tercih işlemleri başladı. Adaylar Harp Okulları kapsamında; Kara Harp Okulu (KHO), Deniz Harp Okulu (DHO), Hava Harp Okulu (HHO), Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercihlerini 24 Mart tarihinden itibaren yapıyor. 2025 MSÜ tercileri ne zaman bitecek?

MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor? - 1

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 MSÜ öğrenci temini gerçekleştiriliyor. Alımlar; KHO, DHO, HHO, SG ve MYO bölümlerinde yapılacak. Tercih aşamasını geçen adaylar arasından ikinci seçim bölümüne geçenler MSB tarafından duyurulacak. İşte, tercihler için son tarih...

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MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor? - 2

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 24 Mart günü başladı ve 18 Nisan tarihinde son bulacak. Tercihler e-Devlet üzerinden alınıyor.

Tercih sürecini başarı ile atalatan adaylar ikinci seçim aşamasına geçecek. İkinci seçim aşamasına geçen adaylar da
Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI

MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor? - 3

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.

MSÜ tercih yapma: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor? - 4

Hava Harp Okulu adayları için kadın-erkek boy sınırı 165-190 cm (dâhil) arasında olacak.

Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek adaylar için 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın adaylar için de 160-200 cm (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacak.

Boy-kilo sınırına uymayanları adaylarıkları noktalanacaktır.

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