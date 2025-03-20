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MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2025 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak geçirmek isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puana göre MSÜ tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2025 MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. 18 Mart'ta açıklanan 2025 MSÜ sınav sonuçlarının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını sorguladı ve gözlerini MSÜ tercih tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 2

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi.

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar sürmüştü. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 3

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak.

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