MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2025 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak geçirmek isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puana göre MSÜ tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2025 MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. 18 Mart'ta açıklanan 2025 MSÜ sınav sonuçlarının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını sorguladı ve gözlerini MSÜ tercih tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?