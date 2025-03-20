MSÜ tercihleri 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi.



MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar sürmüştü. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.