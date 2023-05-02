MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, 2023 MSÜ terich kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda - 1

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercih sürecine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav sonucuna göre, tercihte bulunacak adaylar tarih araştırması yapıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu?

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MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda - 2

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MSÜ 2023 tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercih tarihlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda - 3

MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda - 4

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

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