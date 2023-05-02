MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercih sürecine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav sonucuna göre, tercihte bulunacak adaylar tarih araştırması yapıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu?