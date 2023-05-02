MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler 2023 MSÜ tercih kılavuzunda

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tercih sürecine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav sonucuna göre, tercihte bulunacak adaylar tarih araştırması yapıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu?
MSÜ 2023 tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercih tarihlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).