MTA'dan fay kırıkları araştırması

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 34 gün geçti. İki büyük depremin bölgeye yönelik etkilerine ilişkin bilimsel araştırmalar ise devam ediyor.
Bu kapsamda Maden Tetkik Arama (MTA) ekiplerinin saha incelemeleri tamamlandı. 537 kilometre uzunluğundaki yüzey kırıkları üzerinde 377 gözlem yapan ekipler,, raporlama aşamasına geçti.
İki büyük deprem bölgedeki arazide dikkat çekici izler bıraktı. Fay kırıkları nedeniyle bazı yerlerde derin yarıklar, hatta vadi benzeri oluşumlar dikkat çekti.
Şiddetli yer hareketleri nedeniyle daha önce tarla olan arazilerde göller oluştu. Fay kırıklarına ilişkin harita ve raporlar çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyu ile ulusal ve uluslararası yer bilimcilerle paylaşılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi. Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şunları kaydetti:
"Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı'nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat'ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız."