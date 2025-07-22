MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar

Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri iki taksit halinde ödenir. MTV tutarları ise aracın yaşına, türüne, motor hacmine göre farklılık gösterir. Yılda iki ayı dönemde tahsil edilen MTV, kayıtlı ve tescil edilmiş araçların sahiplerinden alınır. Vergi sorgulama ve ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı, anlaşmalı bankalar ve online bankacılık aracılığı ile yapılabilir. İlk taksit ödemesi 31 Ocak'ta tamamlanan MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor? 2025 MTV taksit yapan bankalar listesi...

MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar - 1

Her türlü motorlu araçlardan alınan MTV 2. taksit ödemeleri için zaman daralıyor. MTV tutarları aracın bazı özelliklerine göre hesaplanarak iki dönemde ödeniyor. Araç sahipleri GİB üzerinden ve mobil bankacılık, internet bankacılığı aracılıyla motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama yapabilir. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar - 2

MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit için son ödeme tarihi 2 Ağustos'tur. Taksit ödemesinin geciktirilmesi durumunda faiz işlemeye başlar.

MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar - 3

MTV NE KADAR?

2018 yılından önce alınan aracın motor silindir hacmi ve yaşı dikkate alındığında MTV tutarları 499 ila 192.250 bin TL arasında değişiyor.

2018 sonrasındaki araçlar için de 499 ila 230.698 TL arasında değişiklik gösteriyor.

MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar - 4

MTV NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından, anlaşmalı bankaların mobil uygulması ya da internet bankacılığından yapılır.

MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar - 5

MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR

Ziraat Bankası - 4 taksit
Vakıfbank - 3 taksit
Halkbank - 4 taksit
İş Bankası - 3 taksit
Garanti - 3 taksit
Yapı Kredi - 3 taksit
Akbank - 4 taksit
Denizbank - 3 taksit
Kuveyt Türk - 3 taksit
QNB - 2 taksit
TEB - 4 taksit

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