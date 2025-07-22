MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar

Her türlü motorlu araçlardan alınan MTV 2. taksit ödemeleri için zaman daralıyor. MTV tutarları aracın bazı özelliklerine göre hesaplanarak iki dönemde ödeniyor. Araç sahipleri GİB üzerinden ve mobil bankacılık, internet bankacılığı aracılıyla motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama yapabilir. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?