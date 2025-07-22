MTV 2. taksit için son günler: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Taksit yapan bankalar
Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri iki taksit halinde ödenir. MTV tutarları ise aracın yaşına, türüne, motor hacmine göre farklılık gösterir. Yılda iki ayı dönemde tahsil edilen MTV, kayıtlı ve tescil edilmiş araçların sahiplerinden alınır. Vergi sorgulama ve ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı, anlaşmalı bankalar ve online bankacılık aracılığı ile yapılabilir. İlk taksit ödemesi 31 Ocak'ta tamamlanan MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor? 2025 MTV taksit yapan bankalar listesi...
Her türlü motorlu araçlardan alınan MTV 2. taksit ödemeleri için zaman daralıyor. MTV tutarları aracın bazı özelliklerine göre hesaplanarak iki dönemde ödeniyor. Araç sahipleri GİB üzerinden ve mobil bankacılık, internet bankacılığı aracılıyla motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama yapabilir. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?