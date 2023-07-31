MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.



Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;



İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine yapabilirsiniz.







