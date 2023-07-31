MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler

Bu yılın ikinci MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini; MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinden, Gelir idaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapabilecek. Peki, MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman?

MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler - 1


Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 2. taksit ödemeleri için artık son günler. Araç sahibi mükellefler için 1 Temmuz'da başlayan ödeme süresi, yakın zaman sonra sona erecek. Mükellefler 2. taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde faizli tutarı ödemek zorunda kalacak. İşte, MTV 2. taksit ödeme bilgileri...

TÜRKİYE HABERLERİ

MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler - 2

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için süre de 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Karar vergi daireleri ve internet üzerinden yapılan ödemelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındı.

MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler - 3

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.



MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler - 4

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER