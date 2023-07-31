MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son gelişmeler
Bu yılın ikinci MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini; MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinden, Gelir idaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapabilecek. Peki, MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 2. taksit ödemeleri için artık son günler. Araç sahibi mükellefler için 1 Temmuz'da başlayan ödeme süresi, yakın zaman sonra sona erecek. Mükellefler 2. taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde faizli tutarı ödemek zorunda kalacak. İşte, MTV 2. taksit ödeme bilgileri...