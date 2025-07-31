MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılın belirli zamanlarında ve iki taksit halinde ödeniyor.lk taksit ödemesi ocak ayında olan verginin ikinci taksiti ise temmuz ayında yatıyor. MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz olarak duyurulmuştu. Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitini henüz ödememiş olanlar ''MTV vergisi ödenmezse ne olur, faiz oranı ne kadar?'' şeklinde soruları yöneltiyor. İşte, güncel MTV oranları...

MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları - 1

Gelir İdresi Başkanlığı (GİB), anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden tahsil edilebilen MTV taksitleri Ocak ve Temmuz döneminde yatırılıyor. MTV tutarlarındaki güncellemeyle beraber en düşük sıfır aracın MTV'si 4 bin 834 TL oldu. Araç sahipleri 2025 MTV tutarlarını ve gecikme faizini araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları - 2

MTV 2. TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit için son ödeme 31 Temmuz olarak açıklandı. Ancak bu tarihe kadar vergisini ödemeyenler aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi ile karşılabilir. Gecikme faizli borç ödenmediği durumda ise e-haciz gündeme gelir.

MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları - 3

MTV TAKSİT ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV taksitleri:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,
Vergi daireleri,
PTT şubeleri,
Banka şubeleri,
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de yatırılabilir.

MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları - 4

2025 MTV ORANLARI

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV oranları:

1-3 yaş araçlarda:

0-1300 cc: 4.834 TL
1301-1600 cc: 8.421 TL
1601-1800 cc: 14.885 TL
1801-2000 cc: 23.454 TL

4-6 yaş araçlarda:

0-1300 cc: 3.372 TL
1301-1600 cc: 6.314 TL
1601-1800 cc: 11.626 TL
1801-2000 cc: 18.057 TL

7-11 yaş araçlarda:

0-1300 cc: 1.882 TL
1301-1600 cc: 3.661 TL
1601-1800 cc: 6.848 TL
1801-2000 cc: 10.613 TL

MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları - 5

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 4.834 TL
Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL
Matrahı 455.300’ü aşanlar: 5.803 TL

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 8.421 TL
Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL
Matrahı 455.300’ü aşanlar: 10.112 TL

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 16.370 TL
Matrahı 651.700'ü aşanlar: 17.866 TL

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 25.792 TL
Matrahı 651.700'ü aşanlar: 28.142 TL

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