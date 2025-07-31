MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları

MTV 2. TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit için son ödeme 31 Temmuz olarak açıklandı. Ancak bu tarihe kadar vergisini ödemeyenler aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi ile karşılabilir. Gecikme faizli borç ödenmediği durumda ise e-haciz gündeme gelir.