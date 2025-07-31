MTV gecikme faizi ne kadar, 2. taksit ödenmezse ne olur? MTV oranları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılın belirli zamanlarında ve iki taksit halinde ödeniyor.lk taksit ödemesi ocak ayında olan verginin ikinci taksiti ise temmuz ayında yatıyor. MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz olarak duyurulmuştu. Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitini henüz ödememiş olanlar ''MTV vergisi ödenmezse ne olur, faiz oranı ne kadar?'' şeklinde soruları yöneltiyor. İşte, güncel MTV oranları...
Gelir İdresi Başkanlığı (GİB), anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden tahsil edilebilen MTV taksitleri Ocak ve Temmuz döneminde yatırılıyor. MTV tutarlarındaki güncellemeyle beraber en düşük sıfır aracın MTV'si 4 bin 834 TL oldu. Araç sahipleri 2025 MTV tutarlarını ve gecikme faizini araştırıyor.