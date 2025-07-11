MTV taksit ödeme nasıl yapılır? 2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi hesaplama

MTV TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV taksit ödemeleri plaka bilgisi ile beraber anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığından yapılabilir.



Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden, GİB mobil uygulamasından da ödeme yapılabilir.



E-devlet 'https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' aracılığı ile de MTV taksit ödemesi gerçekleştirilir.



MTV 2. TAKSİT ÖDEME