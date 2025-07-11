MTV taksit ödeme nasıl yapılır? 2025 MTV 2. taksit son ödeme tarihi: Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi hesaplama
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tescil edilmiş tüm motorlu taşıtlardan her sene alınan bir vergi türüdür. MTV Ocak ve temmuz dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilir. Taksit tutarı ise araç tipi, aracın yaşı, motor hacmi ve araç tescil yılına göre değişiklik gösteriyor. 202 Temmuz MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor?
Araç sahipleri, MTV taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, ivd.gib.gov.tr adresi ve banka hesapları aracılığı ile yapabiliyor. Yılda iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi temmuz ödemesi için son tarih arayışı başladı. İşte, MTV son ödeme tarihi...