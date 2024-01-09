Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştım
Diyarbakır'da mola verdikleri otogarda tartıştıkları muavini ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce’nin ifadesi ortaya çıktı. İnce ifadesinde, “Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm” dedi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde muavinini ezerek öldüren otobüs şoförünün ifadesi pes dedirtti.