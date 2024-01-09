Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştım

"BİR AN SİNİRLENİP, TEPKİ GÖSTERDİM"

Sebahattin İnce’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

İnce ifadesinde, Malatya’da tesislerde mola verdikleri sırada Abbas İşler’in diğer yedek şoförle kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu fark ettiğini ifade etti.

“Abbas İşler, benimle ilgili olarak ‘Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım’ deyince bir an sinirlenip tepki gösterdim. Abbas ile ağız münakaşasına girdik. Tesis personeli araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Ergani ilçesine geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım." diyen İnce sözlerine şunları ekledi:

"Aracın asıl yetkilisi olan diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım. Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim."