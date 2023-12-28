Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış)
Diyarbakır’da mola verdikleri otogarda, tartıştığı muavin Abbas İşler’i ezerek öldüren otobüs şoförü Sebahattin İnce tutuklandı. İnce’nin mola verdikleri tesiste yemek yerken masaya bir yolcuyu davet ettiği, tartışmanın da bu yüzden başladığı ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın, İnce’nin aynı yolcuyu muavin koltuğunda oturtmak istemesiyle araç içinde de devam ettiği öğrenildi.
Diyarbakır’da muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı.Olay, dün sabah saatlerinde, Ergani Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler arasında tartışma çıktı.