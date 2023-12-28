Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış)

Diyarbakır’da mola verdikleri otogarda, tartıştığı muavin Abbas İşler’i ezerek öldüren otobüs şoförü Sebahattin İnce tutuklandı. İnce’nin mola verdikleri tesiste yemek yerken masaya bir yolcuyu davet ettiği, tartışmanın da bu yüzden başladığı ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın, İnce’nin aynı yolcuyu muavin koltuğunda oturtmak istemesiyle araç içinde de devam ettiği öğrenildi.

Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 1

Diyarbakır’da muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ergani Otogarı’nda meydana geldi. Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler arasında tartışma çıktı.

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Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 2

Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı. Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler’in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti.

Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 3

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abbas İşler’in, yaşamını yitirdiğini belirledi. Şoför Sebahattin İnce de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 4

İşler’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani’de toprağa verildi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 5

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

İddiaya göre, mola verdikleri Malatya’da yemek yerken Sebahattin İnce, bir yolcuyu masalarına davet etti. Bu nedenle İnce ile İşler arasında tartışma yaşandı.
Muavini otobüsle ezerek öldüren şoför tutuklandı (Kavga yolcu yüzünden başlamış) - 6

Otobüse bindikten sonra da şoför İnce’nin, yolcunun muavin koltuğunda oturmasını istediği, İşler’in ise buna karşı çıktığı ifade edildi. Ergani Otogarı’na geldiklerinde ise Abbas İşler'in akrabalarını çağırdığı öğrenildi.

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