Muayene sırası beklerken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü

"KALP MASAJI İLE MÜDAHALE ETMİŞLER"

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Erkan Uğuz, hastanın poliklinikte sıra alıp muayene sırasını beklerken şiddetli göğüs ağrısı geçirdiğini kaydederek, “Bu sırada bilinç kaybı olmuş. Kardiyoloji uzman arkadaşlarımız birkaç dakika kalp masajı yapmış hastaya müdahale etmişler. Sonra hastamızı acil müşahede altına aldık.

Kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide baypas olan hastamızın baypas damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi yüzde 99 tıkalıydı. Kriz geçirdiği bu damara balon ve stent işlemi yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu." dedi.