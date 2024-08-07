Muayene sırası beklerken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü
Mersin'de bir vatandaş muayene için gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirip yere düştü. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılan hasta, daha sonra anjiyo işlemi uygulanarak hayata döndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde Ayhan Hayta isimli vatandaş rahatsızlanınca Silifke Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurdu.
Hayta, muayene için sıra beklerken fenalaşıp yere düştü. Yerde yatan adama ilk önce doktorlar kalp masajı yaptı.
Kalp masajı sonrası müşahede altına alınan Hayta'nın iki damarının tıkalı olduğu anlaşılarak acil anjiyoya alındı.