Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi

İstanbul Fatih'te motosikletinin muayenesi yaptıramadığı sürücüye389 bin lira ceza yazılıp trafikten men edildi. Duruma sinirlenen sürücü motosikletini ateşe verdi.

Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi - 1

Laleli Kemalpaşa Mahallesi’nde 15 Ekim 2024'te 6 dakika arayla motosikletin sahibi Mehmet T.’ye (30) "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası uygulandı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi - 2

Ancak iki farklı ceza kesildiğini bilmeyen Mehmet T., sadece ilk cezayı ödedi.

Motosikletinin muayene günü de geçen Mehmet T., muayene için sıra almak istedi; ancak ödenmemiş cezası olduğu için muayene günü alamadı.

Bunun üzerine vergi dairesine giderek diğer cezayı da ödeyen Mehmet T., daha sonra muayene için gün aldı ancak yolda ilerlediği sırada trafik uygulaması yapan polisler tarafından çevrildi.

Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi - 3

MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VERDİ

Polis ekiplerinin kontrollerinde motosikletin muayenesi olmayan Mehmet T.’ye 3 bin 160 lira para cezası uygulandı; araç trafikten men edildi.

Bu duruma sinirlenen Mehmet T., motosikletini herkesin gözü önünde ateşe verdi.

Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi - 4

Alev alev yanan motosikletteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından da motosiklet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER