Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi
İstanbul Fatih'te motosikletinin muayenesi yaptıramadığı sürücüye389 bin lira ceza yazılıp trafikten men edildi. Duruma sinirlenen sürücü motosikletini ateşe verdi.
Laleli Kemalpaşa Mahallesi’nde 15 Ekim 2024'te 6 dakika arayla motosikletin sahibi Mehmet T.’ye (30) "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" suçundan toplam bin 389 lira idari para cezası uygulandı.