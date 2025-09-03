Muayenesini yaptıramadığı motosikleti trafikten men edildi: Sinirlenip ateşe verdi

Ancak iki farklı ceza kesildiğini bilmeyen Mehmet T., sadece ilk cezayı ödedi.



Motosikletinin muayene günü de geçen Mehmet T., muayene için sıra almak istedi; ancak ödenmemiş cezası olduğu için muayene günü alamadı.



Bunun üzerine vergi dairesine giderek diğer cezayı da ödeyen Mehmet T., daha sonra muayene için gün aldı ancak yolda ilerlediği sırada trafik uygulaması yapan polisler tarafından çevrildi.