Muazzez Abacı'nın kızından açıklama: "Annem antibiyotik tedavisine ters reaksiyon verdi"

Annesinin vefatıyla ilgili açıklama yapan Aslı Saba Abacı, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı." dedi.

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara ise şu yanıtı verdi:

“Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün ‘Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz.’ dedim. O da ‘Yok kalalım.’ dedi, ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. Annem bana ‘Bu kalp krizi çok zormuş.’ dedi."