Muazzez Abacı'nın kızından açıklama: "Annem antibiyotik tedavisine ters reaksiyon verdi"
15.11.2025 09:49
Son Güncelleme: 15.11.2025 10:07
İHA
Doğum günü olan 12 Kasım'da yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı, annesinin ölüm nedenine ilişkin açıklama yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziği efsanelerinden Muazzez Abacı'nın (78) cenazesinin Türkiye'ye getirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.
Abacı'nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ne getirildi.
Sanatçının aile yakınlarının bir araya geldiği Diyanet Merkezi’nde Abacı’nın naaşının Türkiye’ye gönderilmesine eşlik edecek olan kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da yer aldı.
ABACI'NIN ÖLÜMÜNDE İHMAL VAR MI?
Annesinin vefatıyla ilgili açıklama yapan Aslı Saba Abacı, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı." dedi.
Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara ise şu yanıtı verdi:
“Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün ‘Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz.’ dedim. O da ‘Yok kalalım.’ dedi, ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. Annem bana ‘Bu kalp krizi çok zormuş.’ dedi."
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abacı'nın cenazesi Washington’dan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek üzere havalimanına götürülecek.
ABACI'NIN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Muazzez Abacı 17 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.
Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
MUAZZEZ ABACI’NIN VEFATI
Muazzez Abacı, kızı Aslı Saba Abacı’yı ziyaret için bulunduğu ABD’de kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Abacı’nın ölüm haberi 12 Kasım tarihinde menajeri Taner Budak tarafından duyurulmuştu.
Budak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Budak, 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, Abacı’nın geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğunu ve kendisine stent takıldığını ifade etmiş ve Abacı’ya anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı. Budak ayrıca, Abacı’nın böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığını ve bu nedenle nefes alma sorunu yaşadığını ifade ederek yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı.