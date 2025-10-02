Mübarek Cuma günü kutlu olsun! Resimli, dualı ve en farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri

UZUN VE KISA CUMA MESAJLARI

“Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzur dolu eylesin.”



“Cumanız mübarek olsun. Bereket ve rahmet üzerinize olsun.”



“Bugün edilen dualar, yarının müjdelerine vesile olsun. Hayırlı Cumalar!”



“Cuma gününüz huzur, kalbiniz iman, ömrünüz bereketle dolsun.”



“Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeniz duasıyla… Hayırlı Cumalar!”