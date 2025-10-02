Mübarek Cuma günü kutlu olsun! Resimli, dualı ve en farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri

Müslüman alemi için bayram niteliğinde olan Cuma günü, sevdikleriyle anlamlı mesajlar paylaşma isteği nedeniyle en güzel mesaj seçenekleri öne çıkıyor. Birlik, beraberlik ve manevi huzuru simgeleyen bu önemli günde dualı, kısa-uzun, en yeni cuma mesajları ve sözleri ilgi görüyor. İbadetlerle geçen ve duaların geri çevrilmediği bir zamanı içinde barındıran cumada yakınlarınıza cuma gününe özel mesajlar iletin...

Cuma mesajları ile sevdiklerinize hislerinizi, duygu ve düşüncelerinizi bildirebilir, onlarla bu günün huzurunu, hayrını paylaşabilirsiniz. Dualar edilip, namazlar kılınırken edilen dualarda yer verilen arkadaş, aile, eş-dosta cuma mesajı listesinde de yer ayırın. İşte, 2 Ekim 2025 tarihine özel en güzel, anlamlı ve güncel Cuma mesajları…

UZUN VE KISA CUMA MESAJLARI

“Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzur dolu eylesin.”

“Cumanız mübarek olsun. Bereket ve rahmet üzerinize olsun.”

“Bugün edilen dualar, yarının müjdelerine vesile olsun. Hayırlı Cumalar!”

“Cuma gününüz huzur, kalbiniz iman, ömrünüz bereketle dolsun.”

“Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeniz duasıyla… Hayırlı Cumalar!”

“Cuma, birlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren mübarek bir gündür. Bu güzel günde edilen duaların kabul, gönüllere huzurun dolmasını temenni ederim. Rabbim sevdiklerinizle birlikte daim bir mutluluk nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.”

“Duaların kabul, günahların affolunduğu bu mübarek Cuma gününde Rabbim gönüllerinize ferahlık, hanelerinize huzur, ömrünüze bereket versin. Hayırlı Cumalar!”

“Cumanız nurla, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.”

“Mübarek Cuma gününüz bereket, huzur ve sağlık getirsin.”

DUALI CUMA MESAJLARI

“Cuma, gönüllere sukunet kalplere huzur olsun. Hayırlı Cumalar.”

“Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.”

“Cuma’nız rahmet, ömrünüz bereket, haneleriniz huzurla dolsun.”

“Allah’ım! Bizleri affına mazhar eyle, kalplerimizi imanla, evlerimizi huzurla doldur. Cumanız mübarek olsun.”

“Rabbim! Cumanızı hayırlara vesile, dualarınızı kabul, günahlarınızı mağfiret eylesin. Hayırlı Cumalar.”

YENİ VE FARKLI CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ

“Ya Rab! Dualarımızı kabul, günahlarımızı affet, gönüllerimizi imanla, evlerimizi huzurla doldur. Cumanız mübarek olsun.”

“Allah’ım! Bugün edilen duaları kabul eyle, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık nasip et. Cumanız mübarek olsun.”

“Rabbim! Cuma gününüzü rahmetle, hanelerinizi huzurla, ömrünüzü bereketle doldursun.”

“Allah’ım! Bizleri affına mazhar kıl, günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Cumanız mübarek olsun.”

“Ya Rab! Kalplerimizi birbirine muhabbetle bağla, sevdiklerimizi yanımızdan eksik etme. Cumanız hayırlı ve bereketli olsun.”

“Ya Rab! Gönlümüze sabır, dilimize zikir, kalbimize huzur nasip et. Cumanız mübarek olsun.”

“Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.”

