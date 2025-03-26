Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Bu kutsal gecenin önemi, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleriyle vurgulanmaktadır:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece, tanyerinin ağarışına kadar bir selamet ve esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)



Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Kadir Gecesi manevi huzur ve sükûnun gecesi olarak kabul edilir. Bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair hadisler de mevcuttur.