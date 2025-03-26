Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, Ramazan ayının son on günü içinde yer almakta olup, genellikle 27. gece idrak edilir. Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa rehber olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olması nedeniyle İslam inancında büyük bir değer taşır. Peki, mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemiyle ilgili ayrıntıları derledik...
Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içerisinde, tek gecelelerde aranması önerilen bu gece, genellikle 27. gece olarak idrak edilir. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir Gecesi'ne özel bir sure olan Kadir Suresi yer almakta olup, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.