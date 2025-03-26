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Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, Ramazan ayının son on günü içinde yer almakta olup, genellikle 27. gece idrak edilir. Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa rehber olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olması nedeniyle İslam inancında büyük bir değer taşır. Peki, mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemiyle ilgili ayrıntıları derledik...

Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi - 1

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içerisinde, tek gecelelerde aranması önerilen bu gece, genellikle 27. gece olarak idrak edilir. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir Gecesi'ne özel bir sure olan Kadir Suresi yer almakta olup, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi - 2

KADİR GECESİ TARİHİ

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi - 3

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle İslam üretisine göre bu gece, ilahi rahmet ve bereketin doruk noktasına ulaştığı, duaların kabul edildiği ve sevapların kat kat arttığı bir zaman dilimidir.

Mübarek Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi - 4

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Bu kutsal gecenin önemi, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleriyle vurgulanmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece, tanyerinin ağarışına kadar bir selamet ve esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Kadir Gecesi manevi huzur ve sükûnun gecesi olarak kabul edilir. Bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair hadisler de mevcuttur.

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